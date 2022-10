Challenge Sanremo nominato per i Challenge Family Awards 2022: aperte le iscrizioni alla prossima edizione

Anche quest'anno, il circuito internazionale Challenge Family celebra le migliori gare della stagione in occasione dei Challenge Family Race Awards che saranno assegnati il 9 dicembre a Gran Canaria. L'edizione 2022 di Challenge Sanremo è stata nominata nella categoria “Best new race” oltre che nella sezione “Race of the year”. Le votazioni resteranno aperte fino a domenica 6 novembre sul sito www.challenge-family.com/awards.

Intanto, sono aperte le iscrizioni al Challenge Sanremo 2023. Tutti gli atleti che vorranno partecipare alle gare in programma nel fine settimana del 23-24 settembre 2023 potranno registrarsi sull’apposita piattaforma disponibile sul sito ufficiale dell’evento www.challenge-sanremo.com.

“Con il 2022, abbiamo aggiunto un nuovo mattone al Triathlon di Sanremo con l’ingresso nel circuito Challenge Family – sottolinea Daniele Moraglia, responsabile del comitato organizzatore dell’evento – L’organizzazione della prima edizione è stata importante per gettare le fondamenta di un nuovo progetto da offrire agli atleti che ci auguriamo siano sempre più numerosi. Possiamo e dobbiamo crescere e lo faremo. Nelle settimane a seguire sveleremo importanti aggiornamenti e novità per l’edizione del 2023″.