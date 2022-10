Imperia: lunedì prossimo la presentazione della mostra 'Onde barocche -Capolavori diocesani tra 1600 e 1750'

La Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza la seconda adunanza scientifica dell’anno 2022 con l’ intervento della professoressa Anna Marchini, componente del Comitato direttivo.

Presenterà la mostra 'Onde barocche -Capolavori diocesani tra 1600 e 1750', allestita nel Museo Diocesano di Albenga e nell’Oratorio della Ripa a Pieve di Teco, in occasione dell’escursione organizzata per visitarla domenica 13 novembre.

L’appuntamento è nella sala riunioni della Sezione in Palazzo Guarnieri Piazza Pagliari 4, nel centro storico (Parasio) di Imperia, lunedì prossimo alle 16. Seguirà l’assemblea generale dei Soci della Sezione per l’approvazione del programma di attività previsto per il 2023 e del relativo bilancio preventivo.