Sanremo: ‘Martedì Letterari’, a novembre il Generale Figliuolo, Felice Cavallaro, Oscar Farinetti, Marco Follini e Antonio Manzini

Dopo la cerimonia del premio letterario internazionale ‘Casinò di Sanremo - Antonio Semeria’, che ha visto tra i protagonisti il prof. Aldo Alessandro Mola, Pier Francesco Pingitore, Enrico Vanzina, Elena Pontigga, Mario Baudino, Riccardo Nencini, dopo i Martedì Letterari di ottobre con il Prof. Matteo Bassetti, il prof. Stefano Zecchi, Fabio Marchese Ragona, Gabriele Albertini, Marino Magliani, Flavio Serafini e il prof. Daniel Bellatalla, ancora cinque appuntamenti con grandi protagonisti della letteratura contemporanea e il Convegno Nazionale ‘Italo Calvino Spazi paesaggio e ambiente’.

“Un anno di eventi culturali - dice il consigliere del Cda Dott.sa Barbara Biale - cinquanta incontri con i grandi protagonisti della Letteratura e Saggistica contemporanea, costituiscono i Martedì letterari 2022, una delle rassegne più longeve a livello nazionale con i suoi novant’anni di presenza a caratterizzare l’impegno culturale del Casinò di Sanremo”.

Il giornalista e saggista Felice Cavallaro sarà ospite martedì 8 novembre alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò con la sua opera ‘Francesca. Storia di un amore in tempo di Guerra’ (Ed. Solferino). L’appuntamento è inserito nel ciclo ‘La cultura della Legalità’, con letture scelte con Franco La Sacra direttore artistico de ‘Il Teatro dell’albero’. Al centro della scena è una donna, Francesca Morvillo, insieme all’uomo cui ha scelto di stare accanto fino all’ultimo, consapevole del pericolo: Giovanni Falcone.

Mercoledì 9 novembre (ore 16.30) Oscar Farinetti relazionerà sul suo ultimo saggio ‘E’ nata prima la gallina… forse’ (Ed. Slow Food Editore). Collaborano gli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi e del Liceo GD Cassini.

Attesissimo per domenica 13 novembre (ore 16.30) l’incontro con il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, una personalità che è entrata nei cuore degli italiani come simbolo di rigore, professionalità abnegazione al servizio verso la collettività. Racconterà la sua esperienza umana e professionale con l’opera ‘Un italiano. Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande’ (Ed. Rizzoli). L’incontro, inserito nel programma dei Martedì Letterari di novembre, vede la collaborazione con il Distretto 108 Ia3 Lions International, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matuzia.

Dal 17 al 19 novembre si terrà al Teatro dell’Opera del Casinò il convegno Nazionale ‘Italo Calvino Spazi paesaggio e ambiente’, anteprima dei festeggiamenti per il centenario calviniano 1923-2023.

Il 22 novembre alle 16.30 Marco Follini presenta il suo ultimo saggio ‘Via Savoia. Il Labirinto di Aldo Moro’ (Ed. La nave di Teseo). L’opera è stata premiata con il Trofeo del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria alla Saggistica. Partecipa lo storico Matteo Moraglia.

Venerdì 25 novembre Antonio Manzini presenterà ‘La mala erba’ (Ed. Sellerio).