Sanremo: lunedì visita guidata al Teatro Ariston, un viaggio dietro le quinte tra aneddoti e storia

"Ogni parete e perfino le colonne e i soffitti dell’edificio ospitano oggetti d’arte. Sculture anni Sessanta di Nerone Ceccarelli, affreschi di Antonio Rubino, le formelle che Emanuele Luzzati aveva creato per l’Andrea Doria. - spiegano dal Teatro - Un’aria da transatlantico dello spettacolo che si respira a pieni polmoni quando si lascia il Roof per seguire il filo conduttore della mostra sulla terrazza coperta dalle nuove sale, fra gigantografie di Pippo Baudo, di Celentano, di un giovanissimo Fabio Fazio con Laetitia Casta, le immagini del Tenco".



"Uno sguardo sulla città come dal ponte di una nave. I pilastri di ferro sostengono la sala stampa appoggiata su pavimenti d’epoca. È così che devono sentirsi i cantanti, a febbraio: passeggeri di prima classe a bordo di un evento d’eccezione. - concludono dall'Ariston - Prezzo ingresso, 5 euro e per gruppi superiori a 15 persone, ingresso a 4 euro".