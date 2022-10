Sanremo: domenica prossima a San Siro un concerto di musica romantica italiana con Andrea Toschi

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo organizza, per domenica prossima alle 16, un concerto di musica romantica italiana per organo, eseguita dal Mº Andrea Toschi nella Concattedrale basilica di San Siro in Sanremo.

Saranno eseguite musiche di Vincenzo Ferroni, Arrigo Cappelletti, Domenico Bellando, Giovanni Battista Polleri, Luigi Bottazzo, Giuseppe Antonio Ellena, Oreste Ravanello. L'iniziativa è parte della stagione organistica invernale 2022-2023.

Il concerto è volto alla valorizzazione del grande organo Corna, installato nella basilica lo scorso anno.