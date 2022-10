Imperia, domani torna 'Halloween a Palazzo': laboratori di lettura e merenda in Comune per i bambini da 0 a 10 anni

Domani, dalle 15.30 alle 18.30, appuntamento dedicato ai più piccoli per festeggiare in maschera "Halloween a Palazzo" con merenda e laboratori di lettura per bambini fino ai 10 anni, divisi in tre gruppi (0-3 anni /4-6 anni/7-10 anni).

L'iniziativa si colloca nella cornice di "Aspettando il Centenario" della Città di Imperia che ha aderito da tempo all'iniziativa Nati per Leggere, con lo scopo di avvicinare i più piccoli alla lettura. L'evento si svolgerà al primo piano del Palazzo Comunale. L'ingresso è gratuito; è gradito il travestimento.

"Utilizziamo l'occasione della festa di Halloween per ribadire due messaggi nei quali crediamo molto: l'importanza della lettura come parte fondamentale della crescita dei bambini e il Palazzo Civico come casa di tutti gli imperiesi, un luogo per ritrovarsi nelle occasioni più diverse", commenta l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero.