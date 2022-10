Bordighera: deciso il programma delle celebrazioni della Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

E' stato deciso il programma delle celebrazioni in occasione del 4 Novembre, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Frazione Borghetto San Nicolò

Ore 8.30 – Deposizione fiori alla Lapide dei Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti

Frazione Sasso

Ore 8.30 – Deposizione corona al Monumento ai Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti. A seguire deposizione fiori al Campo Militare (Cimitero) e alla Lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di pace (Anfiteatro del Tennis).

Porto

Ore 9.00 – Alzabandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e deposizione corona al Monumento ai Caduti del mare

Bordighera centro

Ore 10.45 – Giardini del Palazzo del Parco – Raduno e formazione corteo con partenza alle ore 11.00

Ore 11.15 – Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione Terrasanta – Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti

Ore 12.00 – Deposizione corona al Monumento ai Caduti – Interventi autorità e studenti delle scuole di Bordighera

Bordighera alta

Ore 12.30 - Deposizione fiori alla Lapide dei Caduti Civili di Palazzo Garnier – Deposizione corona al Cippo dei Partigiani.

In previsione della celebrazione, con ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale sono stati adottati i seguenti provvedimenti.

Il 4 novembre:

- dalle 7.30 alle 8.30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in piazza Oberdan, nell’area antistante il Monumento ai Caduti;

- dalle 10 alle 13 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in piazza Garibaldi, nell’area antistante il Monumento ai Caduti, e nell’area prospiciente il Cippo dei Partigiani in via Francesco Rossi.​