Energia, CNA Imperia: “Escludere dagli extraprofitti gli impianti da rinnovabili destinati all’autoconsumo”

“Le piccole imprese dotate di impianti energetici da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo non sono avidi speculatori ma vengono trattate come tali dalla norma sugli extraprofitti contenuta nel decreto sostegni ter” - dice CNA Imperia che lamenta: “Davanti a costi insostenibili delle bollette è impensabile sottrarre preziose risorse a imprese che hanno la 'colpa' di aver investito per l’autoproduzione da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. La norma sugli extraprofitti infatti si applica sugli impianti FER con potenza superiore a 20 KW e prevede il recupero da parte del GSE degli extraprofitti per l’energia immessa in rete nel periodo 1° febbraio-31 dicembre 2022, poi prorogato al 30 giugno 2023”.

“Da qualche settimana il GSE sta inviando la richiesta a migliaia di imprese per la restituzione di somme che variano da alcune migliaia a decine di migliaia di euro con un forte impatto sui costi e la liquidità delle imprese. Alla luce dell’annuncio del presidente del Consiglio sulla volontà di riscrivere con urgenza la norma sugli extraprofitti, CNA invita il Governo a sospenderla per l’anno in corso, dilazionare la scadenza per i pagamenti prevista al 31 ottobre prossimo, cancellare la proroga al giugno 2023 e in ogni caso escludere dal campo di applicazione gli impianti destinati all’autoconsumo di energia” - fa sapere Luciano Vazzano, segretario di Cna Imperia.