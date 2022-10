Assente al Liceo dello Sport di Taggia per allenarsi con la Sampdoria, dalla scuola "Inaccettabile frequenza al 33% del monte ore"

"Consideriamo inaccettabili le richieste pervenute di frequenza scolastica limitata al 33% del monte ore".

C'è un procedura chiara anche se con dei limiti e questi vanno rispettati, tanto per Giulia Trasatti quanto per tutti gli altri studenti atleti che frequentano il Liceo Scientifico Sportivo di Arma di Taggia, in capo alla direzione scolastica dell'Istituto Colombo di Sanremo. Abbiamo parlato con la dirigente scolastica, Lucia Jacona, in merito al 'caso' della giovane calciatrice di Riva Ligure (LINK) che milita tra le fila della Sampdoria. La famiglia della ragazza si è rivolta a un avvocato perchè la 18enne, a causa degli allenamenti con la squadra, per tre giorni su cinque, ogni settimana, sarà fisicamente a Genova e non a Taggia, per frequentare l'ultimo anno di scuola. Da qui, la richiesta di attivare un progetto proposto dal Ministero per tutti quegli alunni che sono atleti e svolgono attività agonistica, oltre alla paura per la studentessa di non poter essere ammessa all'esame di maturità a causa delle assenze maturate.

"L'adesione al Progetto studenti-atleti di alto livello è una sperimentazione didattica della durata di 5 anni, dal 2018 al 2023, istituita con Decreto Ministeriale 279/2018 e rinnovata di anno in anno secondo le indicazioni ministeriali contenute in una nota specifica. - ci spiega la dott.ssa Jacona - È prevista una procedura online attraverso una piattaforma dedicata, cui accede solo la scuola e non la famiglia per la compilazione del Progetto Formativo Personalizzato".

"Dopo il 15 ottobre, data di scadenza fissata in circolare dalla scuola per raccogliere le adesioni, i docenti hanno compilato in piattaforma tutti i campi previsti per i PFP (dati anagrafici, requisiti certificati dalla società sportiva, misure metodologiche-didattiche personalizzate, compresi gli strumenti eventualmente individuati dalla scuola per la fruizione on line fino a un massimo del 25% del monte ore, e personalizzazione delle verifiche), per consentire a Giulia e a tutti gli altri nostri studenti-atleti, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico. - precisa la dirigente - La procedura, aperta fino al 30 novembre, si completa con l’approvazione del PFP in sede di consiglio di classe, l’acquisizione delle firme dei genitori (per le quali saranno convocati) e l’inoltro del documento, in piattaforma, firmato digitalmente dal dirigente scolastico".

Poi, sul caso specifico della calciatrice di Riva Ligure, la dirigente sottolinea: "Il PFP di Giulia relativo allo scorso anno scolastico redatto e inoltrato l’11 novembre 2021 è tuttora valido, fino ad accettazione in piattaforma del nuovo PFP relativo all’anno scolastico 2022/2023. Chiarita la procedura, che ci vede impegnati per tutti i venti allievi che hanno fatto richiesta di adesione al progetto e che è prossima alla sua conclusione, ci teniamo a precisare che non possiamo accettare una frequenza di 10 ore su 30 da piano di studi, non potendo attivare, come da progetto sperimentale ministeriale, una didattica a distanza che superi il quarto del monte ore".