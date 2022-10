La Raineri a Torino per Food Summit Piemonte, prima tappa del progetto dedicato alle eccellenze agroalimentari regionali (foto)

Anche l'Antica Azienda Raineri di Chiusanico è stata presente ieri a Torino a Food Summit Piemonte, la prima tappa del progetto itinerante di Gruppo Food dedicato alle eccellenze agroalimentari regionali e ai protagonisti dell’industria e della distribuzione sul territorio.

Un incontro esclusivo per discutere delle tematiche legate alle filiere locali, evidenziare i prodotti di eccellenza, analizzare le caratteristiche dei mercati e le opportunità di sviluppo in Italia e all’estero, approfondendo scenari e strategie per il 2023.