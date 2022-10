Sanremo: padre e figlia caduti dalla moto ringraziano il loro soccorritore di nome Alessandro

“Questa mattina verso le ore 7.30 circa, ho avuto un incidente stradale mentre portavo mia figlia a scuola con lo scooter (Corso Cavallotti, intersezione con via Nobel).



Io e mia figlia siamo rimasti un po’ e abbiamo riportato qualche escoriazione, un gentile signore, che mi ha detto di chiamarsi Alessandro, ci ha prestato soccorso somministrandoci acqua ossigenata e parole di conforto. Non so quale sia il cognome ma volevo ringraziarlo pubblicamente, grazie Alessandro.



Marco Ammirati”.