Target: Ligure Vending, un’azienda in continuo aggiornamento

Dopo il difficile periodo di pandemia che tutti abbiamo affrontato, oggi nell’azienda Ligure Vending sta tornando la normalità, si inizia infatti a circolare normalmente e anche a livello economico i profitti hanno eguagliato e se non addirittura superato il 2019.

L’obiettivo principale di Ligure Vending è quello di offrire un servizio di alta qualità alle aziende, attraverso l’installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di caffè e snacks. I distributori utilizzati sono installati in comodato d’uso gratuito e offrono i migliori prodotti sul mercato. In un lavoro come quello di Elisabetta Bonino e del suo team sono molto importanti i continui aggiornamenti delle macchine e dei software che permettono lavori veloci che daranno poi dei buoni risultati sul prodotto finale. Tra le colonne portanti dell'attività troviamo Andrea Nocera, che negli ultimi quindici anni ha fatto crescere Ligure Vending assieme alla titolare, e Sergio Rossi, capotecnico e figura fondamentale per la parte controllo macchinari e supervisione in caso di guasti.

L’azienda cerca di essere presente non sono settimanalmente ma anche giornalmente per soddisfare al meglio tutte le richieste, così da fidelizzare i propri clienti. Le esigenze da soddisfare sono quelle di un pubblico sempre più attento ad un’alimentazione sana e genuina. L’azienda ha quindi deciso di selezionare anche una linea di prodotti biologici e salutistici da poter affiancare ai prodotti tradizionali. Ligure Vending ha sempre puntato oltre che sulla qualità dei prodotti anche sulla qualità e sulla velocità dei servizi.

Oggi, l’azienda collabora con diverse aziende del territorio anche per quanto riguarda gli eventi, l’ultimo a cui ha partecipato è infatti “Stile Artigiano è di moda” organizzato da Confartigianato Imperia. Inoltre la titolare fornisce materiale alla Croce Azzurra, alla Sanremese e a diverse gare ciclistiche.

E' possibile trovare i prodotti di Ligure Vending nell'angolo ristoro della sede di Sanremo di Confartigianato aperto anche ai clienti in attesa del loro turno per le pratiche degli uffici del patronato, della sicurezza sul lavoro, della contabilità, delle paghe e dei corsi di formazione. Per informazioni è sempre possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it o chiamare lo 0184/524501