Volley: nel campionato U18 femminile, derby ponentino tra Arma Mazzu e Sushi house NLP

Si è svolta ieri sera nella palestra Ruffini di Taggia, la prima partita del campionato U18F che ha visto il derby ponentino tra Arma Mazzu e Sushi house NLP.

Partite con tanta “paura” per l'inizio di questa nuova avventura sotto la guida del novello coach Lorenzo Gallina, le ragazze di casa hanno ceduto il primo set sul punteggio di 18-25.

Resesi conto che non era poi così difficile l'impresa, hanno tirato fuori la grinta e si sono aggiudicate il secondo set per 25-20. A quel punto la partita era tornata in parità ma le armesi non volevano mollare di certo la presa e, anche se sotto di 5/6 punti, hanno tenuto la testa alta, hanno recuperato e portato a casa il terzo set (27-25). Di nuovo nel quarto set qualche alto e basso ma l'importante è stato il risultato finale (25-22) che ha fatto chiudere questa prima partita con un grandioso e inatteso (all'inizio) 3-1.

Ecco le ragazze a disposizione del coach Lorenzo Gallina (molte delle quale frutto della proficua collaborazione con la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli): Elisa Cabrini, Caporusso S., Catroppa C., Lanteri G. A., Leuzzi A., Martella G., Palombo A., Rebella B., Sannino G., Semeria C., Stanghellini S., Suppa I., Visconti E.