Competizione internazionale di judo, Nicole Di Michele del Budo Sanremo sul podio alla Koroska Cup (Foto)

Nicole Di Michele del Budo Sanremo centra il podio in Europa alla prestigiosa Koroska Cup.

Nicole Di Michele del Budo Sanremo, allenata dal tecnico federale Nicola Gianforte, ha infatti partecipato con la rappresentativa ligure di judo alla prestigiosa Koroska Cup, andata in scena lo scorso weekend alla Sports Hall di Slovenj Gradec in Slovenia.

570 atleti provenienti da 22 paesi differenti hanno mostrato un livello tecnico molto alto, cosa quasi scontata vista la partecipazione di atleti medagliati all'ultimo mondiale di categoria. Un'ottima prestazione di Nichole Di Michele e una ricerca costante dell'ippon (la vittoria prima del limite nel Judo) le hanno consentito di superare tutte le avversarie cedendo solamente in una combattutissima finale per l'oro.

Presente con la rappresentativa ligure alla competizione Jody Di Michele, del Budo Sanremo, che nonostante uno sfavorevole sorteggio affronta la gara con determinazione andando in vantaggio contro un fortissimo avversario, già oro in Europa e settimo all'ultimo campionato europeo. Il vantaggio però non basta a superare l'avversario poi vincitore della categoria; i recuperi non sono semplici e Jody cede al primo turno contro il vice campione nazionale canadese.

"Sono soddisfatto sia della prestazione che l'atteggiamento che i ragazzi hanno avuto in una competizione così importante ma non ci adagiamo sui risultati ottenuti e stiamo già preparando i prossimi appuntamenti con tutto il gruppo del Budo" - dichiara il tecnico dei ragazzi ed accompagnatore della rappresentativa Nicola Gianforte