Sono 100 i nuovi casi di covid rilevati in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore per un totale di 1.606 positivi. In regione i nuovi casi sono 817, in totale 13.112. Sale di due unità il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo dove i pazienti sono 35, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Il tasso di positività su scala regionale è al 14,51%.

In allegato il bollettino e l'aggiornamento sulle vaccinazioni