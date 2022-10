Saxofono protagonista per una prima assoluta al Teatro dell’Opera del Casinò con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (Foto)

Un nuovo appuntamento, da non perdere, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo questa sera alle 21 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con la prima assoluta di “Elements. Concerto per saxofono e orchestra sinfonica” del compositore Massimiliano Messeri.

Si tratta di un progetto pensato dal saxofonista Alex Sebastianutto, che suonerà stasera con l’Orchestra Sinfonica, che mette in evidenza la problematica ambientale-sociale tramite una composizione volta a smuovere attraverso la musica la sensibilità dell’ascoltatore nei confronti di un tema attuale e fondamentale per la sopravvivenza del genere umano quale la consapevolezza che “l’uomo non domina la natura, ma ne è parte integrante”. “La Musica non è solo estetica, ma un imprescindibile mezzo di comunicazione che, mediante sonorità e ritmi anche antitetici, dischiude all’Uomo nuove possibilità introspettive che risvegliano una profonda sensibilità etica”. (A. Sebastianutto, dal sito ilsaxofonoitaliano.it).

La seconda parte del concerto prevede invece l’esecuzione della Sinfonia n. 1 op. 25, soprannominata “Classica”, scritta da Sergej Prokofiev nell’estate del 1917, all’inizio delle rivolte che portarono alla Rivoluzione in Russia. L’autore, per sua stessa ammissione, provò a comporre senza l’aiuto del pianoforte e volle rifarsi allo stile di Haydn. Il risultato fu assolutamente originale. Di “classico” nella sinfonia c’è l’organico strumentale, simile a quello delle ultime creazioni di Haydn, la successione dei quattro movimenti e alcuni stilemi, come l’esordio con tutti gli strumenti, l’arpeggio iniziale, lo “staccato” in alcuni accompagnamenti, il “basso albertino” (un accordo arpeggiato che accompagna la melodia), tuttavia l’impianto complessivo è tutt’altro che classico. Prokofiev, dunque, non imita uno stile, lo ricrea con spirito moderno.

Alla direzione d’orchestra questa sera il M° Nayden Todorov, uno dei più talentuosi musicisti bulgari contemporanei che ha raggiunto la ribalta con le sue interpretazioni versatili e vivide della musica in diversi generi. Oltre alla sua intensa attività in Bulgaria, ha diretto centinaia di concerti sinfonici, spettacoli di opera e balletto con varie orchestre e compagnie d'opera in Austria, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Romania, Serbia, Macedonia, Kosovo, Polonia, Repubblica Ceca, Polonia, Repubblica Ceca Slovacchia, Turchia, Russia, Israele, Egitto, Cina, Corea del Sud, USA e altri. Ha anche preso parte a numerosi progetti crossover internazionali, tra cui una serie di concerti con il tastierista dei Deep Purple, John Lord, oltre a progetti speciali con la cantante pop americana Anastasia, Douglas "Doogie" White dei Rainbow e le star mondiali dei musical come Anna-Maria Kaufman, Steve Balsamo, Katarzyna (Kasia) Łaska e molti altri. Nel corso degli anni, ha lavorato con tutte le orchestre sinfoniche e i teatri d'opera in Bulgaria, ma ha un legame speciale con la Sofia Philharmonic Orchestra con la quale ha vinto numerosi riconoscimenti.

Per informazioni, promozioni, abbonamenti e biglietti andare su https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/saxofono-protagonista/ .