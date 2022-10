Taggia: assente al Liceo dello Sport per allenarsi con la Sampdoria, Trasatti chiede lezioni online per non perdere la maturità

La calciatrice della Sampdoria, Giulia Trasatti di Riva Ligure, ha dovuto chiedere l'intervento di un avvocato per poter frequentare online le lezioni al Liceo Sportivo di Arma di Taggia. L'attività agonistica la porta ad essere assente per tre giorni la settimana dalla provincia di Imperia e riuscendo a frequentare le lezioni in presenza nei restanti due giorni. Le assenze della 18enne sono collegate agli allenamenti con la maglia blucerchiata e quindi la necessità di essere fisicamente a Genova. L'accesso alle lezioni online per Giulia Trasatti non è stato possibile. Una situazione che ha creato non poche preoccupazioni sia alla studentessa che alla sua famiglia, perchè tutti questi giorni d'assenza potrebbero causare la mancata ammissione all'esame di maturità.

L'avvocato Maria Lorena Binello, per conto della giovane atleta, ha scritto al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Direzione scolastica regionale, all'Istituto Colombo, al CONI e alla FGIC: "...in relazione al DM Miur 279/18, essa (Giulia ndr) si è dotata di computer, stampante e connessione per poter fruire delle lezioni postate sulla piattaforma digitale ma non è stata messa in condizioni di potervi accedere perchè senza password. - si legge nello scritto inviato dal legale - Mi viene riferito dalla madre che la Direzione Scolastica dell'Istituto Colombo avrebbe negato qualsivoglia collaborazione giungendo financo a consigliare di andare a scuola a Genova. Corretto mi pare invece l'atteggiamento della ragazza che desidera finire il ciclo nell'Istituto ove fino ad oggi ha frequentato come suo buon diritto, attraverso il progetto formulato dal Miur proprio per contemperare le esigenze scolastiche con quelle atletiche".

"...ciò incide pesantemente, come è ben intuibile, sul proprio diritto allo studio, sul proprio rendimento ma soprattutto rischia di non essere ammessa all'esame di maturità complice l'attribuzione di giorni d'assenza" - conclude l'avvocato.