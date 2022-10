Sanremo: si sgancia il freno a mano e viene travolto dalla sua stessa auto, ferito un uomo in via Astraldi (foto)

Le immagini da via Astraldi

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito questo pomeriggio invia Astraldi dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto alla quale si era sganciato il freno a mano.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per il rilievi e per coordinare i soccorsi affidati ai militi di Soccorso Sanremo e al personale dell'automedica.

Il 50enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale 'Borea' di Sanremo.