Sanremo: stasera spettacolo pirotecnico con l'associazione Fuochi Storici di Taggia, "Palcoscenico importante, è la prima volta"

Stasera, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico che illuminerà Sanremo e la MSC Poesia sarà curato dalla associazione Fuochi Storici San Benedetto di Taggia. La performance nello specchio acqueo matuziano è una novità per questo gruppo nato nel 2013 e oggi conosciuto per la cura e l’attenzione dimostrata nelle manifestazioni tradizionali tabiesi.

Gli show pirotecnici per eventi come “Sulle orme di San Benedetto” e “Sant’Erasmo”, sono il loro marchio di fabbrica, tanto da contribuire a far conoscere i due eventi al di fuori dei confini locali. Anche per questo gli organizzatori del 66º congresso dell’Ordine degli ingegneri, a bordo della nave da crociera, rimasti colpiti dal livello offerto con gli spettacoli su Taggia, ha voluto affidarsi a questi professionisti locali.

“Sanremo è un palcoscenico importante. In questi anni abbiamo lavorato su Taggia e una volta a Riva Ligure, è quindi un motivo d’orgoglio esser stati scelti per questa importante occasione nazionale. Per questo ci teniamo a ringraziare la fondazione degli ordini degli ingegneri della Liguria e il presidente degli ingegneri Gianni Rolando che ha creduto in noi. L’invito da parte nostra è di assistere questa sera allo spettacolo. Non rimarrete delusi” - concludono dalla associazione Fuochi Storici.