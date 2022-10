Sanremo: abbattimento alberi a Poggio, due lettrici dalla parte del comitato PAT

Le nostre lettrici Anna Cristina Meinardi e Cesira Ansaldo intervengono in merito a quanto sostenuto dal comitato PAT per l'abbattimento degli alberi a Poggio.

“Facendo eco a quanto dichiarato dal PAT, e pubblicato di recente, in merito all'abbattimento dei pini in area Poggio di Sanremo, abbattimento che si è concluso in queste ore, non ho altro da chiedere alla nostra amministrazione, se questo è tutelare il nostro ambiente, se è questa la risposta ai problemi evidenti connessi al riscaldamento globale, se è questo il messaggio ai giovani che chiedono rispetto per la natura e chiedono ai governi di proteggere l'ecosistema. Si dirà: sono solo quattro o cinque alberi. Ogni pianta ha un valore, che non vede il valore di una singola pianta non capirà la bellezza e il valore di un'intera foresta. Si toglieva il selciato, si creava una magnifica area verde con aiuole, si contava proteggeva valorizzava. Si trovava una soluzione. J. Beuys creò un'opera d'arte: una foresta, dicendo che la natura è l'artista più grande”.