Calcio, nuove divise per i giovani biancorossi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Nuove divise per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Nel pomeriggio di ieri, i Pulcini 2013 e i Primi Calci 2015 hanno ricevuto le nuove divise da gioco gentilmente offerte dalla società BigMat. La consegna è avvenuta presso il negozio Rossi materiali Edili.

“BigMat ha uno slogan e un progetto molto bello: ‘Costruiamo per lo Sport'. È una società che ha sponsorizzato quasi 1000 club in Europa in tre anni. Quest'anno è la volta del calcio e ha scelto la nostra società” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “BigMat affianca quasi 24.000 giocatori nelle vittorie e nella crescita dei più giovani (massimo U11) attraverso lo sguardo dei più grandi, per noi è un grande onore".

“Ringraziamo la BigMat per aver scelto di vestire i nostri ragazzi" - conclude la Polisportiva - “Un ringraziamento particolare va alla famiglia Rossi, che, con gentilezza ed ospitalità, ha accolto ed offerto ai nostri ragazzi un bel buffet per la merenda, prima della consegna delle divise”.