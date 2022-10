Venerdì il compositore tabiese Marco Reghezza protagonista alla "Washington Opera Society"

Venerdì alla "Washington Opera Society" è in programma la seconda serata di presentazione di alcune arie tratte dall'opera "Magallanes-Elcano. No hay rosa sin espinas", composta da Marco Reghezza e Giovanni Scapecchi, su libretto in spagnolo di José Manuel De La Fuente, per le celebrazioni del 500° della prima circumnavigazione della Terra ad opera dell'esploratore portoghese. Il lavoro operistico unisce tutta la penisola iberica ed è riconosciuto progetto di interesse nazionale dai governi di Spagna e Portogallo.

Protagonista della serata sarà il tenore Israel Lozano accompagnato dall'orchestra diretta da Julien Benichou.

La prima serata di presentazione dell'opera nella capitale americana, tenutasi lo scorso 22 settembre presso il teatro più esclusivo degli USA, il Terrace Theatre del Kennedy Center, si era conclusa con l'applauso del pubblico in piedi ad omaggiare la Pan American Symphony Orchestra (direttore Sergio Buslje) e i vari cantanti. Il compositore di Taggia, Marco Reghezza, presenterà in aprile altra sua musica vocale in prima assoluta presso il teatro Carlo Felice di Genova, in quanto invitato per la terza volta al Festival Internazionale del compositore. Sarà eseguito un brano cantato dal soprano Adriana Iozzia, su testo de "L'infinito" di Leopardi, accompagnata da un gruppo strumentale diretto dallo stesso autore.

Reghezza, direttore della OpenOrchestra, è docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale "Bruno" di Albenga.