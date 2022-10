Taggia: domenica torna la ‘Camminata tra gli Olivi’, un percorso alla scoperta della storia del borgo e della cultivar taggiasca

Il Comune di Taggia, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e con la Pro Loco di Taggia, vi invita alla 6° Giornata Nazionale della ‘Camminata tra gli Olivi’.

Domenica torna la manifestazione promossa dall’Associazione Città dell’Olio. La passeggiata vi porterà alla scoperta di uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Un percorso unico, insieme alla prof.ssa Raffaella Asdente, per scoprire il territorio e la storia olivicola di Taggia con visita dei luoghi di maggiore interesse storico-artistico, collocati ai margini destro e sinistro del torrente Argentina.

“Abbiamo nuovamente voluto aderire con entusiasmo a questa giornata organizzata grazie alla collaborazione della Pro Loco e della LILT,” dichiara Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alla Cultura e allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive.

“La partecipazione all’iniziativa – prosegue il Consigliere Cerri – è aperta a tutti e si svolgerà come una passeggiata per famiglie e appassionati lungo un percorso di rilevanza paesaggistica legato alla storia e alla cultura dell’olivo. Percorrendo gli antichi caruggi del centro storico si avrà l’occasione di scoprire luoghi dal fascino centenario, oltre alla possibilità di conoscere e degustare le caratteristiche uniche dell’oliva taggiasca e dell’olio EVO. Un modo per riscoprire le nostre radici e immergersi in una realtà produttiva ancora oggi fondamentale per la nostra comunità.”

La camminata sarà anche l’occasione per concludere insieme le iniziative legate al mese rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Durante una delle tappe si terrà infatti l’incontro con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) durante il quale interverrà il vicepresidente della sezione Imperia-Sanremo, Maria Teresa Dondi sul tema “Camminiamo insieme sul nastro della Prevenzione”.

PROGRAMMA

Ore 09,30 – ritrovo dei partecipanti in Piazza IV Novembre – Taggia.

Ore 10,00 – partenza, lunghezza 2 km. Durata del percorso: due ore circa.

1° tappa: visita della Piazza S.S. Trinità dove ammirare l’ex complesso delle suore domenicane di Santa Caterina da Siena e l’Oratorio della Confraternita dei Rossi.

2° tappa: si percorrerà la salita Campo Marzio e un tratto di Via San Dalmazzo per raggiungere il Complesso Conventuale dei Cappuccini.

3° tappa: attraverso la Porta del Colletto che presidiava l’abitato sul margine nord verso la Valle Argentina, si raggiungerà la Chiesa di San Benedetto al Colletto, primitiva sede della Confraternita dei Bianchi.

4° tappa: visita della Chiesa di Santa Maria del Canneto passando vicino allo storico Uliveto.

5° tappa: rientrando nell’abitato ci avvicineremo al monumentale Ponte Antico. Cammineremo lungo la tipica “corsia d’asino” lunga 274 m. e composta di 15 arcate.

6° tappa: raggiunta la riva sinistra del torrente il nostro sguardo si volgerà a Villa Curlo e ai suoi giardini, residenza di campagna della più importante tra le famiglie nobili della città. Incontro con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Imperia - Sanremo. Interverrà il Vice Presidente Maria Teresa Dondi sul tema “Camminiamo insieme sul nastro della Prevenzione”.

7° tappa conclusiva: si proseguirà con una camminata alla scoperta dei segreti della cultivar taggiasca e con la visita del Frantoio Boeri dove conosceremo da vicino il ciclo di produzione dell’olio extra vergine di oliva con domande e curiosità. Sarà offerta una degustazione di olio e prodotti locali.