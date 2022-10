Taggia: via ai lavori di asfaltatura, chiuso il sottopasso per il parco commerciale e nuovo accesso con semaforo

A Taggia è stata modificata la viabilità di accesso al Parco Commerciale, per permettere i lavori di asfaltatura. Da tempo il manto stradale del sottopasso di strada Regione Isola Manente, versava in condizioni pessime, tra avvallamenti pericolosi e buche.

Il Comune ha deciso di mettere mano a questo tratto ammalorato con un intervento da circa 60mila euro. Il cantiere ha preso il via ieri e durerà almeno fino a domani sera, con la riapertura prevista per venerdì mattina.

L'assessore Espedito Longobardi ha effettuato un sopralluogo per verificare l'andamento dell'intervento. Per permettere alla ditta di operare, è stato necessario modificare la viabilità interrompendo il transito veicolare dalla strada che passa sotto la stazione ferroviaria e porta al parco commerciale.

Un nuovo accesso alternativo è stato ricavato in modo provvisorio sulla Sp548, lungo il torrente Argentina. Il traffico viene regolato in entrambi i sensi di marcia grazie ad un semaforo, sfruttando l'incrocio tristemente noto per esser stato teatro di numerosi incidenti.

La modifica non è stata ben recepita dagli utenti della strada. In pochi minuti d'osservazione in molti sono arrivati all'altezza del sottopasso pensando di entrare e trovandolo chiuso hanno cercato di tornare indietro, passando sull'asfalto scarificato. Situazione ancor più pericolosa invece dall'incrocio con semaforo dove c'è chi ha pensato di superare le auto in coda passando con il rosso per raggiungere Taggia senza fermarsi e c'è anche chi senza rendersi conto del cambio viabilità ha svoltato per il parco commerciale invadendo completamente la corsia opposta, senza rispettare i colori dell'impianto semaforico.



Un problema, nonostante la presenza di segnaletica già in prossimità della rotonda. Del resto si tratta di una modifica temporanea e al più tardi entro un paio di giorni la viabilità tornerà completamente alla normalità.