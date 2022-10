Imperia, tutti in monopattino con la nuova società che ha vinto la gara d'appalto: 1 milione di euro per quattro anni di servizio

La 'Bit Mobility srl', con sede a Bussolengo in provincia di Verona, ha vinto la gara d'appalto relativa al noleggio dei monopattini elettrici sul territorio comunale di Imperia per i prossimi 4 anni a partire dalla data di consegna. Il servizio prevede anche la proroga di un altro anno. Sino alla fine del mese continuerà ad operare la 'Bolt', l'azienda che ha avviato il servizio in città dal luglio dello scorso anno.

La società veronese ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo dell'appalto ammonta a 1 milione di euro. L'azienda dovrà garantire la fornitura, distribuzione, manutenzione e mantenimento in efficienza di un numero di 400 monopattini e mantenere nel comune il 50% della disponibilità durante tutto l’anno, con la possibilità di aumentarne il numero disponibile durante la stagione turistica per coprire l’aumento della domanda, se ciò fosse richiesto e consentito dal Comune di Imperia. Il numero minimo degli stalli fissi è di 80 con possibilità di altri 10 stalli all'anno condivisi con l’amministrazione. Il servizio dovrà essere continuativo tutti i giorni dell’anno 24 h su 24 h e dovrà essere espletato tramite app per cellulare con modalità di pagamento facilitata per il cliente attraverso smartphone e tariffazione differenziata. Infine la società dovrà garantire tutte le riparazioni necessarie per i monopattini ed il loro mantenimento in efficienza inclusi i ricambi e la manodopera nonchè la manutenzione e la riparazione meccanica e di parti elettriche che devono essere eseguite a regola d’arte garantendo il perfetto funzionamento e la sicurezza su strada dei mezzi.

In presenza di furti e danneggiamenti risponderà unicamente il gestore che infine dovrà garantire la pulizia, il decoro e la sicurezza sull'utilizzo appropriato, degli stalli e dei veicoli elettrici nonchè l'istallazione di ricarica per monopattini privati a tariffe di utilizzo di mercato con minimo 10 colonnine.

La 'Bit Mobility srl' è presente già a Bari, Bergamo, Brindisi, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Firenze, Francavilla al Mare, La Spezia, Lecce, Mestre, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Piacenza, Piombino, Pisa, Porto Cesareo, Prato, Pulsano, Quartu Sant'Elena, Ragusa, Reggio Calabria, Taranto, Trento, Verona e a breve anche a Imperia.

L’obiettivo di questo nuovo servizio per il Comune è duplice: offrire ai cittadini, pendolari e turisti modalità alternative e contemporaneamente agevolare i brevi spostamenti “dell‘ultimo miglio” sviluppando una sinergia con il trasporto pubblico locale, favorendo una valida alternativa all’uso dei veicoli privati ed alleggerendo il traffico ordinario. "Si tratta di un servizio che, è riportato nella delibera comunale, oltre a favorire un’alternativa agli spostamenti in città, si può integrare con quelli già attivi, contribuendo così anche a diminuire l’uso dei mezzi più inquinanti contribuendo a migliorare l’ambiente, la qualità dell’aria, nonché la vivibilità della città".

Il Comune quindi vuole aumentare l’offerta di forme di mobilità alternative e complementari al trasporto pubblico nel territorio cittadino in modo da soddisfare le esigenze di mobilità urbana con una positiva riduzione dell’inquinamento atmosferico e di traffico veicolare. Tra gli scopi che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere c'è anche la promozione e il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, garantire una modalità di trasporto sicuro e affidabile, avere una completa comprensione della mobilità cittadina e degli utenti che utilizzano il servizio, posizionando Imperia come una delle principali Smart City italiane contribuendo alla crescita della città.