Diversi impegni nel fine settimana per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di impegni per la Polisportiva Vallecrosia Academy. I giovani atleti biancorossi sono stati protagonisti in diversi eventi sportivi.



I Piccoli Amici leva 2015-16-17, sabato, nella struttura dello Zaccari a Camporosso hanno ospitato il Ventimiglia Calcio trascorrendo un paio di ore all’insegna del divertimento e del gioco. I piccoli atleti hanno infatti disputato vari incontri amichevoli.



I Primi Calci leva 2014, invece, sono usciti in trasferta sul campo del Ventimiglia Calcio, affrontando i pari leva nell’incontro valido per il girone A. I giovani atleti, guidati dal mister Angelo Bucceri, hanno disputato la gara con tenacia e determinazione.



I Pulcini 2012 sono stati ospitati, a Pian di Poma, dalla Sanremese, per un incontro valido per il girone C categoria Pulcini 1° anno. I ragazzi accompagnati dal mister Angelo Alletto si sono battuti con grinta. Nel pomeriggio è toccato, invece, ai Pulcini 2013, uscire in trasferta sul campo della Junior Soccer. I biancorossi hanno portato a casa un’ottima prestazione, che ha reso molto soddisfatti anche i loro tecnici, mister Francesco Lapa e Diego Giunta.



Gli Esordienti, che erano di riposo nel loro girone specifico di leva, si sono comunque potuti confrontare nel girone misto. Giovedì scorso sono stati infatti ospitati al Grammatica di Sanremo dalla Virtus. Hanno disputato una buona prestazione guidati dal mister Daniele Ventura. Sabato pomeriggio, invece, sul campo in erba dello Zaccari a Camporosso, contro il Real Santo Stefano hanno ottenuto un buon risultato seguiti da mister Antonio Cervo.



Domenica mattina, infine, i ragazzi guidati da mister Davide Pagliuca, sono stati impegnati nel girone A dei Pulcini 1° anno leva 2012 sul campo di Camporosso, dove si sono confrontati con i pari leva del Dolceacqua.



“I momenti di confronto sono sempre costruttivi per la crescita tecnica e personale di ogni singolo atleta, la società promuove gli incontri tra atleti e si impegna a finalizzare il più possibile il raffronto tra le varie società del comprensorio” - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy.