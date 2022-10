Calcio giovanile. Per la Juniores dell'Ospedaletti un inizio in salita, pareggio per gli Allievi 2006

In attesa dei via ai campionati regionali, nel fine settimana è scesa in campo la Juniores orange per la prima partita di campionato. I ragazzi allenati da mister Alessandro Garelli, però, non hanno iniziato con il piede giusto perdendo contro la Veloce. Nota positiva della giornata la doppietta firmata da Barbagallo.

Pareggio esterno, invece, per gli Allievi 2006 di mister Ivan Miatto nel recupero contro l’Albenga.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - Veloce 2-4

Marcatori: Barbagallo (2)

Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Prette, 3 Dito, 4 Verrando, 5 Alasia, 6 Barbagallo, 7 Dirocco, 8 Ramella, 9 Manno, 10 Sabre, 11 Ceriolo

A disposizione: 12 Tovoli, 13 Caputo, 14 Bossi, 15 Gibba, 16 Lombardi, 17 Pavone, 18 Sacchetti

Allenatore: Alessandro Garelli

Allievi 2006

Albenga - Ospedaletti 2-2 (recupero)

Marcatori: Consalvo, Sartori

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Rubis, 3 Anfossi, 4 Di Nicola, 5 Magnani, 6 Di Michele, 7 D’Alessandro, 8 Consalvo, 9 Rodigari, 10 Rosato, 11 Raviola

A disposizione: 12 Galli, 13 Miatto, 14 Traditi, 15 Caffi, 16 Angeli, 17 Petrullà, 18 Sartori, 19 Molinari, 20 Colucci

Allenatore: Ivan Miatto