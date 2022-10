Buona prestazione delle ragazze del Volley team Arma Taggia nonostante la sconfitta per 3-2 contro il Carcare

Buona prestazione delle ragazze del Vtat Corradini Home nonostante la sconfitta per 3-2 contro un Carcare arcigno e ben organizzato. Partono bene le ragazze di coach Ferrari che si aggiudicano il primo set per 25-21. Il Carcare non ci sta e pareggia il conto e si porta in vantaggio 2-1 complice anche un momento di buio del Vtat che con troppi errori regala i set alle avversarie. La voglia di combattere non manca alle armesi che entrano in campo nel quarto set con un altro piglio e se lo aggiudicano per 25-22.



La partita si decide al tie break, dove l’esperienza del Carcare ha la meglio, e si aggiudica il match per 3-2. Un punto conquistato che da morale e mostra segnali di crescita come sottolinea il coach Luca Ferrari: “Nell'arco della partita ho dovuto cambiare più volte ruoli al sestetto in campo e questo ha permesso di sorprendere il Carcare nel primo set che si aspettava un altro assetto per poi cambiarlo nuovamente nel quarto vinto anch'esso, calando purtroppo nel quinto. Di questo devo ringraziare comunque le mie giocatrici che con grande pazienza e umiltà hanno svolto un buon lavoro”.