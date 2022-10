'Allenamento, alimentazione e neutraceutica', l'evento divulgativo della Rari Nantes Imperia per il 7 novembre

Lunedì 7 novembre alle 20, il 'Bar della Piscina' ospiterà l'incontro 'Allenamento, alimentazione e nutraceutica', aperto a tutti. Rari Nantes Imperia va oltre il piano vasca: per fare conoscere a tutti gli appassionati uno stile di vita corretto per massimizzare i risultati. Saranno relatori il direttore generale della Rari Nantes Imperia, Matteo Gai, e Lorenza Vita, esperta in nutraceutica avanzata.

Sarà l'inizio di un percorso che abbina lo sport e l'alimentazione mirando sia al miglioramento delle performances che al benessere fisico dell'individuo. Interessando dunque non solo il comparto agonistico ma tutte le persone che vogliono tenersi in forma.

Sarà un 'Momento Rari' perchè il mondo giallorosso va oltre e non si ferma al piano vasca.