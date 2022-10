Formazione, 435 milioni di euro per il programma regionale del fondo sociale europeo dal 2021 al 2027, via libera del consiglio

Via libera dell’Assemblea legislativa della Liguria al Programma regionale di investimenti del Fondo sociale europeo - FSE per il settennato 2021-2027, con un aumento rilevante delle risorse disponibili: da 354 milioni di euro del settennato precedente ai 435 milioni di euro della nuova programmazione fino al 2027.

La Liguria è tra le prime Regioni in Italia a dare il via libera al piano, solo quattro giorni dopo la formale approvazione dell’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione Europea, che regola la gestione di tutti i fondi strutturali.

“Altri obiettivi - continua l’assessore Marco Scajola - sono quelli di migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, di modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nell’incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro. Tra le finalità anche quella di promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi economici di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti”.

“Oltre a questo – conclude Marco Scajola - l’intenzione è anche quella di promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, promuovendo la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per le realtà più svantaggiate, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione, fino al livello terziario”.