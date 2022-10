Il Club per l'UNESCO di Sanremo compie vent'anni, due eventi per celebrare la ricorrenza

Vent'anni fa, era il 22 febbraio 2002, un gruppo di cittadini sanremesi ebbero l'idea di istituire anche a Sanremo un Club UNESCO; quelli che oggi si chiamano 'Club per l'UNESCO' sono più di un centinaio in tutta Italia; per vocazione e per statuto sono gli interpreti sul territorio del messaggio ideale e di azione dell'UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione.

I Club per l'UNESCO sono associazioni di volontariato che favoriscono l’incontro di persone desiderose di impegnarsi insieme in svariate attività, in un clima di fiducia e tolleranza reciproca, senza alcuna discriminazione, così da portare alla comunità locale, e attraverso questa alla comunità mondiale, il contributo di un’azione impegnata, stimolante, su basi volontaristiche.

In questa linea ideale d’azione, i Club per l'UNESCO si propongono di:

• promuovere la comprensione internazionale, la cooperazione e la pace,

• promuovere la comprensione degli ideali d’azione dell’UNESCO

• contribuire alla formazione civica e democratica dei cittadini

L’attività dei Club per l'UNESCO si svolge attraverso conferenze, dibattiti, seminari e simposi, lavori di gruppo, raccolta e diffusione di materiale informativo, su temi di riflessione e operativi, in linea con gli ideali d’azione indicati dall’UNESCO, celebrazione di Giornate Internazionali e di anniversari di grandi personalità della scienza e della cultura, partecipazione alle campagne lanciate dall’UNESCO e dall’ONU, scambi con altri Clubs, azioni al servizio dello sviluppo, alfabetizzazione, servizio sociale, campi di lavoro. Particolare attenzione viene dedicata agli incontri e agli scambi culturali a livello nazionale e internazionale.

Durante questi vent'anni il Club per l'UNESCO di Sanremo ha ideato e realizzato - da solo o in collaborazione con altre Associazioni culturali, Enti pubblici e privati, scuole - una corposa serie di attività ( circa 400 incontri) che comprendono eventi sui temi dell'Agenda 2030, presentazione di libri, corsi di formazione, conferenze, convegni, eventi per Ottobre di Pace, escursioni sul territorio , mostre, spettacoli musicali e teatrali, concorsi nazionali, toccando temi storici e della contemporaneità, scientifici, ambientali, economici, sociali. Ne citiamo qui soltanto alcuni : “Sanremo e l’Europa l’immagine della città tra otto e novecento” al Forte di Santa Tecla, la mostra su Katherin Mensfield al Museo Civico, la giornata della Poesia con letture pubbliche aperte a tutti i cittadini.

Per celebrare i suoi primi vent'anni di attività il Club per l'UNESCO di Sanremo organizza due eventi aperti alla cittadinanza:

- sabato 29 ottobre 2022 alle ore 16.30, presso il Museo Civico di Sanremo, verrà presentata la storia del Club e verrà proiettato il video “Sanremo e l’Europa, l’Immagine della Città tra Otto e Novecento”

- domenica 30 ottobre 2022 alle ore 16.30, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, si terrà un concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori 'Note Libere'.

Maggiori informazioni su tutte le attività e la vita del Club per l'UNESCO di Sanremo si possono trovare sul sito https://clubunescosanremo.webnode.it