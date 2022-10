SALADETTE PER PIATTI CALDI E FREDDI ESPRESSI

La Saladette è utilizzata in numerose pizzerie e ristoranti, si tratta di una macchina finalizzata alla farcitura di pizze, piadine, kebab e insalate. Il nome Saladette deriva dalla parola francese “salade”, cioè insalata, è strutturata in modo da facilitare le operazioni di farcitura delle pietanze salate, si compone di:

- Un ripiano di lavoro in acciaio inox o in granito;

- Vani porta bacinelle per i diversi alimenti da mixare nella per le farciture;

- Cassetti e armadietti refrigerati.

La saladette refrigerata si distingue dal classico tavolo refrigerato proprio per la presenza di cassetti refrigerati e del vano porta bacinelle. Un tavolo refrigerato è molto simile ad una saladette refrigerata professionale, poiché entrambi prevedono una superficie di lavoro in granito o acciaio inox, ma a differenza del primo la saladette è fornita anche di vano porta bacinelle per permettere di mantenere fresche a lungo gli ingredienti con cui farcire i vari cibi.

Su Ristosubito.com potrai trovare diversi modelli di saladette professionali per farcire velocemente diversi tipi di cibi, tali modelli si differenziano tra loro per la capacità numerica di bacinelle contenute nel vano porta bacinelle e relative dimensioni. Solitamente le saladette comprendono il piano lavoro ma alcuni modelli sono senza, inoltre il piano lavoro si differenzia in piano lavoro in acciaio inox oppure in granito.

Altra differenza infine consiste nel numero di cassetti e porte refrigerate per contenere alimenti.

SALADETTE: LE CARATTERISTICHE

La saladette come abbiamo già detto è uno strumento che permette una perfetta conservazione degli alimenti, disposti in modo da essere sempre a portata di mano, inoltre può essere usata per esporre i cibi già preparati e pronti da servire.

La saladette refrigerata viene utilizzata da ristoranti, pizzerie, catering e fast food.

L’acciaio inox è il materiale principale utilizzato per garantire un’igiene profonda, ma abbiamo detto che è possibile scegliere anche saladette con top in granito ideale soprattutto per le pizzerie, inoltre la disposizione delle vaschette e dei contenitori per il cibo è configurabile a propria scelta.

La saladette è uno strumento di lavoro versatile che può essere posizionato in cucina ma anche direttamente in sala per esporre i cibi pronti per essere agli ospiti, è ideale anche per i servizi di catering oggi molto di moda al posto dei tradizionali ristoranti.

Banqueting e catering sono diventati una raffinata alternativa al ristorante tradizionale, la saladette professionale diventa indispensabile per consentire di servire i piatti in luoghi solitamente non destinati alla preparazione come durante ricevimenti, banchetti nuziali, rinfreschi, pranzi e cene di lavoro in location particolari scelte dai clienti. La saladette conserva i cibi mantenendo invariati ed inalterati colori ed odori per lungo tempo.

Oggi anche online è possibile reperire la saladette adatta alla propria esigenza, affidatevi però solo a rivenditori seri con alle spalle anni di esperienza nel settore, è questo il caso di Ristosubito leader nel settore della ristorazione professionale. Sfogliando il catalogo completo di saladette online si possono trovare articoli in vendita al miglior rapporto qualità/prezzo.