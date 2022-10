Taggia conferirà la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense: l'annuncio del Sindaco Conio

Taggia conferirà la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense. L'annuncio è stato fatto dal sindaco Mario Conio, durante la solenne celebrazione per il decimo anniversario dalla morte del caporalmaggiore Tiziano Chierotti (Leggi la notizia QUI ). Il 24enne originario di Taggia morì il 25 ottobre 2012 in seguito ad un attacco al contingente militare italiano.

Oltre a queste attività locali, gli Alpini sono sempre presenti al fianco delle persone durante le emergenze del territorio. Dalle alluvioni ai terremoti, passando per l'operazione 'Strade sicure', fino ad arrivare all'emergenza Covid. Il Comune di Taggia ha deciso di rendere il giusto tributo formale e ufficiale ad un rapporto di amicizia di fatto già consolidato. Non è da escludere che venga organizzata qualche iniziativa per rendere ulteriormente partecipe la popolazione in un momento importante per tutta la comunità