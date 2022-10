Un sanremese da 110 e lode: Federico Zappa si è laureato con il massimo dei voti in Scienze dell’Economia all'Università di Bologna

La nostra fedele lettrice Erica Martini ci scrive per condividere pubblicamente la gioia per la laurea del sanremese Federico Zappa conseguita all'Università di Bologna in Scienze dell’Economia.



Da questa mattina la nostra città può vantare un nuovo 110 e lode in Scienze dell’Economia grazie al Dott. Federico Zappa.

Nell’aula magna dell’Università di Bologna “Alma mater studiorum” nel dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, nel corso di laurea magistrale in economia e commercio si laurea a pieni voti 110 e lode Federico Zappa.

Federico Zappa ha presentato una tesi di laurea in economia e gestione delle imprese dal titolo: “La criminalità organizzata: un’analisi organizzativa attraverso la prospettiva reticolare”.

Ad un giovane così determinato, dalle idee ben chiare fin dall’inizio e che ha veleggiato superando ogni evento contrario verso l’obiettivo prefissato, si può solo dire: goditi il momento dottore, fa il pieno di positività, ti servirà per affrontare il tuo prossimo futuro. Diventa quello che vuoi, diventa quello che sei!