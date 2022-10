L'arte e l'italianità del Sestiere Burgu di Ventimiglia ieri a Tolone per l'evento organizzato nella città transalpina

Il gruppo del Sestiere Burgu di Ventimiglia ha raggiunto ieri Tolone, in Francia, per portare la propria arte e la propria italianità nella città d'oltralpe con l’organizzazione curata dal Comune di Tolone e dal ‘Mercatino italiano’.

Ben quattro esibizioni sia singole che di coppia oltre che di gruppi a sei sulle piazze di Tolone. Grazie a queste collaborazioni intraprese negli anni, ci racconta Ramon Bruno, Cavaliere Templari e capitano del Sestiere Burgu, avremo la possibilità di partecipare alle rievocazioni medievali con gli amici del territorio francese.

Dell'evento e del Sestiere ne ha parlato anche la tv francese ‘Info83’. Soddisfazione per Ramon Bruno e il vice capitano Veronica Pelle, per rappresentare un gruppo che vede tutti i ragazzi e le ragazze uniti come una famiglia. Dopo l'evento tutto il gruppo del Sestiere Burgu ha festeggiato sulle note musicali festose assieme al pubblico francese, segno questo di unione e partecipazione alle manifestazioni in maniera attiva e integrata.

"Il livello di prestazioni degli sbandieratori, dei tamburini e di tutto il corteo, ha raggiunto una preparazione sia atletica che rappresentativa di alto gradimento e spessore e questo è stato possibile grazie alla coesione e ai continui allenamenti di tutti" dice il capitano.

(Nella foto i momenti della manifestazione assieme al sindaco di Tolone)