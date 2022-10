Tiro con l'Arco: due gare nel fine settimana nella nostra provincia, i risultati dell'Archery Club Ventimiglia

Decima gara giovanile, quella organizzata dagli Arcieri San Bartolomeo sabato scorso. All'appuntamento l'Archery Club Ventimiglia era presente con sei arcieri. Sotto i risultati:

Arco Olimpico Allievi Femminile:

2° Giulia Aloi

Arco Olimpico Giovanissime Femminile:

2° Margherita Maccario

5° Giulia Leber

7° Ludovica Maccario e prime di squadra

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

1° Leonardo Pavone

2° Carlo Martin

I giovani arcieri erano accompagnati da Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi. Lo sport praticato a livello agonistico è indubbiamente, per i ragazzi, fonte di crescita intellettuale e morale; la competitività che viene aggiunta alla semplice attività fisica non dovrebbe mai essere spinta all'estremo, in modo che da essa i giovani traggano solo benefici.

Ieri, invece, si è disputato il 28° Trofeo Amicizia, gara riservata agli adulti sui 18 metri, sotto i risultati.

Arco Olimpico Senior Femminile:

1° Beatrice Orrigo e record personale

4° Cecilia Pastorino

Arco Olimpico Master Femminile:

4° Antonella Merigone

Arco Olimpico Master Maschile:

2° Fabio Pavone

Arco Compound Master Maschile:

1° Massimo Casanova Fuga

2° Enrico Lonis

6° Mario Campagnolo e primi di squadra

7° Pino Saglinbene