Pallavolo: una vittoria e una sconfitta per le formazioni femminili dell'Imperia volley nel weekend

CAMPIONATO REGIONALE D/F 2a GIORNATA

Imperia Volley-Tweener Andora 1-3 (26/24, 23/25, 17/25, 22/25)

Sconfitta tra le mura amiche del Palasport di Zona San Lazzaro per l’Imperia Volley. Al netto dei meriti della formazione ospite che si è giustamente aggiudicata l’incontro, le ragazze del capoluogo non hanno replicato la bella prova della gara di esordio con le savonesi del Quiliano. Una partita dove, complice un servizio molto falloso, che ha caratterizzato tutti i set è sempre stata in salita per il capitano Matilde Gresia e compagne. Anche nel primo set vinto sul filo di lana, le imperiesi hanno dovuto annullare alle ospiti quattro set point. Prossimo impegno sabato alle 20.30 al Pala Berruti ospiti del Finalmaremola.

CAMPIONATO TERRITORIALE U18/F Girone B 1a Giornata

Autoscuola Muratorio Diano Marina-Imperia Volley 0-3 (15/25, 16/25, 23/25)

Esordio positivo per le U18 con una rotonda vittoria sulle pari età del Golfo di Diana. Prossimo impegno domenica /10 alle 18 in casa, alla palestra ITIS di Via Santa Lucia con il Bordivolley.

CAMPIONATO REGIONALE D/M 1a Giornata

Inizia sabato alle 21 al Palasport di Zona San Lazzaro con i Busallesi del Volleyscrivia il campionato della rinnovata formazione maschile di coach Marco Biglieri e Massimiliano Niggi.