Netta sconfitta per 3-0 per la Grafiche Amadeo Rvs Sanremo, nel derby contro il Volley Lanfranchi Diano Marina.

La formazione matuziana, in casa, si è presentata al completo e, nonostante un primo set combattuto ma perso per 25-22, non trovava più la forza di reagire perdendo anche gli altri due set a 19 e 21.

“Dobbiamo sbloccarci psicologicamente – evidenzia coach Guadagnoli – perché in due gare non abbiamo vinto ancora un set. La prossima, contro il Celle Varazze, sarà importante”.