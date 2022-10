Pallacanestro: al via i campionati per i giovani del Ventimiglia-Ranabo, ottimi risultati degli Under 17

E’ iniziata la settimana dei campionati e, per la quarta stagione Ranabo e Ventimiglia uniscono le forze sempre con un unico pensiero comune, il bene dei ragazzi.

Dopo le due sconfitte per i due team Under 19 gold e silver martedì scorso, il weekend sorride alla squadra Under 17 che, con due belle prestazioni, vince al Palaroya al debutto di venerdì, per 86-78 contro l'ostico Sea Basket Sanremo.

Bissa poi il successo ieri a Savona, per 62-32 contro la Cestistica, con a referto ben quattro 2008 su 8 giocatori. Questo inizio lascia ben sperare i coach, da qui si può solo continuare a migliorare per continuare a togliersi delle belle soddisfazioni.