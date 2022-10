Padel giovanile: secondo Gradino del podio per la coppia ponentina Under 16 Forneris-Natale a Roma

Weekend di padel giovanile per il 'Master Nazionale 2022' al Villa Pamphili Padel Club di Roma dove i ragazzi della provincia di Imperia portano a casa risultati eccellenti.

Tommaso Forneris e Matteo Natale ottengono il titolo di Vicecampioni Nazionali Under16 , arrendendosi solo in finale contro la coppia testa di serie romana. Nella stessa categoria ottimo piazzamento anche della coppia imperiese Pietro Giovannini e Francesco Giammusso. Arrivati fino ai quarti di finale la coppia composta da Pietro Forneris e Pietro Giovannini nell'Under 14, e nell'Under 18 la coppia Mattia Arrighini con il genovese Stefano Belotti.

Le due coppie avevano già conquistato i corrispettivi titoli di categoria nei campionati regionali di Pegli a fine estate. Altri giovani del gruppo hanno anche giocato in categorie superiori: Simone Arrighini con Tommaso Forneris e Filippo Lucchese con Matteo Natale nell'Under 18 e sempre Simone Arrighini con Pietro Forneris nell'Under 16.

Da questi risultati si deduce come il padel giovanile ligure sia sicuramente al di sopra della media nazionale, in particolare per i ragazzi della città dei fiori considerando che nel gruppo sono ben 6 i giocatori che competono per il Tennis Padel Academy di Sanremo seguiti dagli allenatori Luca Prevosto e Filippo Sciolli.

Si conclude con questo evento un'intensa stagione di tornei che non é un punto di arrivo ma ancor di più uno spunto per una ripartenza energica per la stagione 2022/23



(Nelle foto la premiazione per il secondo posto con Tommaso Forneris e Matteo Natale, e tutto il gruppo di ragazzi allenatori e responsabili nazionali)