Nuoto: la ponentina Giulia Viacava brilla con il club del principato di Monaco ai campionati francesi

La stagione è appena cominciata per l’atleta ponentina Giulia Viacava, che risiede nel Principato di Monaco. Fra 10 giorni l'aspetta il campionato ‘Élite’ francese a Chartres e fra una ventina di giorni il campionato italiano assoluto.

Nel frattempo il club monegasco (in Italia Giulia è iscritta al Genova nuoto) ha partecipato al prestigioso meeting internazionale di Saint Dizier e, nonostante la sua giovane età, ha dato battaglia in ognuna delle numerose (come da tradizione del club monegasco) gare in cui è stata iscritta.

I risultati sono davvero incoraggianti: solo 3 volte sulle nove gare fatte si è classificata dopo il nono posto. Spesso ha migliorato i suoi personal best e, nel caso del 200 dorso, ha migliorato il record societario del Genova nuoto che resisteva da 18 anni.