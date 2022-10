Ex pilota di Formula 1 fa tappa a Bordighera: sul lungomare avvistato Daniil Kvjat (Foto)

Star dello sport avvistata a Bordighera. L’ex pilota di Formula 1 Daniil Kvjat, ieri, ha trascorso il pomeriggio sul lungomare della città delle palme, insieme agli amici e alla figlia Penelope.

Il pilota automobilistico russo si è pure cimentato in una sfida a ”Dragon” a ‘colpi di pugni’ insieme all'atleta Federico Vella. Il momento è stato immortalato in un video che lo stesso Kvjat ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram. Il pilota russo si è poi reso disponibile a scattare foto con i fan, come è successo al ventimigliese Cristian Savasta. Non è la prima volta che volti noti nel mondo dello sport fanno tappa nella Riviera dei Fiori attratti dal clima, dal cibo, dalla ciclabile e dalle bellezze del territorio.

(Foto di Cristian Savasta)

Daniil Vjačeslavovič Kvjat, vincitore della GP3 Series 2013, è stato attivo in Formula 1 dal 2014 al 2017 con Red Bull e Toro Rosso e dal 2019 al 2020 con la scuderia italiana, che nel 2020 è rinominata AlphaTauri. Dopo un anno passato come pilota di riserva per il team Alpine, Kvjat nel 2022 si unisce al team G-Drive Racing per partecipare al Campionato del mondo endurance nella classe LMP2. In seguito ai provvedimenti assunti dalla FIA in reazione all'invasione russa in Ucraina, il team decide però di ritirarsi prima dell'inizio della stagione. Kvyat, però, a luglio debutta nella Nascar Cup Series nel weekend d'Indianapolis.