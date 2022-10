Calcio: scattano nel prossimo weekend i campionati giovanili, la Sanremese ai vertici regionali

Per la seconda stagione consecutiva, la Sanremese si conferma ai vertici dell’attività giovanile in Liguria, qualificandosi con quattro squadre ai campionati regionali

I biancazzurri, non solo sono stati l’unica squadra della provincia a qualificare tutte leve, ma in tutta la regione solo altre quattro società (Vado, Campomorone, Athletic Club Albaro e Ligorna) possono vantare questo primato. I campionati prenderanno il via nel prossimo weekend e si concluderanno ad aprile.

Nella prima giornata, la Sanremese sarà impegnata in due partite casalinghe (U17 contro la Genova Calcio e U15 contro l’Olimpic) e due trasferte (U16 ad Albenga e U14 a Serra Riccò).