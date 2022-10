Taggia: incendio ai rimorchi parcheggiati alla Cs Flowers, dalle immagini nessun 'intruso' ma una fiammata

Stanno proseguendo a 360 gradi le indagini dei Carabinieri, in relazione all’incendio che ha distrutto tre rimorchi della azienda di autotrasporti ‘Braschi’, parcheggiati in una porzione di piazzale della CS Flower di proprietà dell’ex presidente di Confindustria, Sandro Cepollina.

Al momento bocche super cucite sulle indagini, anche in relazione alla attenta verifica degli inquirenti delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, all’interno dell’azienda in regione Prati e Pescine di Taggia. Ma, secondo fonti ben informate, dalle immagini non si sarebbero scorte persone avvicinarsi e allontanarsi dai mezzi.

Al momento dell’incendio, però, dalle telecamere si vedrebbe una fiammata sotto i rimorchi e poi il via al rogo. Cosa significherebbe questo? Difficile a dirsi, anche se andrebbe ad avallare l’ipotesi dolosa, magari con un qualche rudimentale ordigno fissato in precedenza sotto i mezzi. Le indagini comunque proseguono per capire con precisione come siano accaduti i fatti.

L’incendio, lo ricordiamo, è partito intorno alle 22.15 e ha visto impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. I danni ammontano a diverse decine di migliaia di euro per quanto riguarda i rimorchi distrutti ma, in parte, anche per il manto stradale del piazzale, che è entrato in contatto con il calore del fuoco.