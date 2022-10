Coronavirus: oggi calano tamponi e nuovi casi ma crescono i ricoverati, in discesa il tasso di positività

Sono 259 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, come sempre in numero inferiore al lunedì quando calano nel weekend i tamponi. Di questi 18 sono in provincia di Imperia, 59 nel savonese, 169 a Genova e 49 a La Spezia. Il dato emerge a fronte di 1.984 tamponi effettuati, dei quali 309 molecolari e 1.675 antigenici rapidi.

Da evidenziare oggi il netto calo del tasso di positività che si fissa al 13,05%. Aumenta il numero regionale dei pazienti covid ricoverati, 259 (+8) e di questi 11 (+2) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese ci sono 38 persone ricoverate (+2 rispetto a ieri) e di queste una in terapia intensiva (+1).

Oggi si registrano 3 morti, 2 a Sarzana e uno a Geonva. Calano le persone in isolamento domiciliare, oggi 9.021, ovvero 266 meno di ieri.

