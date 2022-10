CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 24 ottobre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IL COLIBRI' – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Francesca Archibugi – con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli - Drammatico - "È il racconto della vita di Marco Carrera, ‘il Colibrì’, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BLACK ADAM – ore 16.45 - 19.10 - 21.15 - di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge - Azione - "Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- BRADO – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Kim Rossi Stuart - con Saul Nanni, Kim Rossi Stuart, Viola Sofia Betti, Federica Pocaterra, Alma Noce - Drammatico - "Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l'amore e la vicinanza che avevano perduto. In questa impresa li aiuterà un'addestratrice di cavalli, di cui il giovane si innamora…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TICKET TO PARADISE – ore 16.45 - 19.20 - di Ol Parker - con George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier – Commedia/sentimentale - "Una coppia di ex molto litigiosi tra loro si ritrova ad avere lo stesso obiettivo: impedire alla figlia di sposarsi. Per portare a termine questa missione si recheranno insieme a Bali…”

Voto della critica: **

- HALLOWEEN ENDS – ore 21.15 - di David Gordon Green - con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney - Horror - "Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham, viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- SERGIO LEONE – L’ITALIANO CHE INVENTO’ L’AMERICA – ore 16.30 - 19.20 - 21.30 - di Francesco Zippel - Documentario - " Omaggio a Sergio Leone, una delle grandi leggende del cinema mondiale la cui straordinaria visione artistica ha trasceso i confini nazionali, ideando soluzioni narrative e stilistiche che sono diventate parte del linguaggio del cinema…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA PANTERA DELLE NEVI – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Marie Amiguet, Vincent Munier (II) - con Paolo Cognetti - Documentario - "Per diverse settimane Vincent Munier e Sylvain Tesson esplorano le valli del Tibet alla ricerca di animali unici, cercando di avvistare la pantera delle nevi, uno dei grandi felini più rari e difficili da avvicinare. Più i giorni passano e più i due protagonisti entrano in contatto con la disarmante bellezza dell’universo, domandandosi quale sia il senso di ciò che li aspetta a casa al loro ritorno e quindi il posto dell’essere umano nel mondo…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- A SPASSO COL PANDA – OPERAZIONE BEBE’ – ore 16.45 - 18.30 - di Natalya Nilova, Vasiliy Rovenskiy - Animazione - "È passato un po’ di tempo da quando l’orso Mic Mic e Oscar sono tornati dalla loro ultima e incredibile avventura. Ora il loro acerrimo nemico Vulture sta escogitando un nuovo piano diabolico per sabotare la consegna del cucciolo di Grizzly al suo avversario alle elezioni presidenziali americane; Mic Mic, Oscar, l'adolescente Panda e Cicogna si lanciano così in un'altra grande missione mentre cavalcano uno zeppelin per riportare Grizzly ai suoi legittimi genitori. Dovranno inoltre salvare le elezioni americane e l'intero continente dal vulcano in eruzione…”

Voto della critica: ***

- LA RAGAZZA DELLA PALUDE – ore 21.30 - di Olivia Newman - con Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn - Drammatico - "Kya, una bambina abbandonata, cresce nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla ‘ragazza della palude’ hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- ASTOLFO – ore 17.00 - 19.15 - 21.15 - di Gianni Di Gregorio - con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, Simone Colombari, Agnese Nano, Alberto Testone - Commedia - "Astolfo, placido pensionato romano, viene sfrattato dal suo appartamento e decide di tornare a vivere nella casa di famiglia, un palazzotto un tempo nobiliare e oggi in sfacelo, in un paesino dell’Italia centrale. Trova un paio di stravaganti abusivi che vivono lì, un sindaco sgradevole e impiccione, un vecchio amico che si è arricchito. E, senza volerlo, senza cercarlo, trova anche l’amore: Stefania, una signora vedova che il figlio vorrebbe confinare al ruolo di nonna e che invece è piena di voglia di vivere…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

