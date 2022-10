Tamponi e vaccini, il 1 novembre chiusi i centri di Imperia, Taggia e Bordighera

Il 1 novembre 2022, i tre centri dove effettuare il tampone per lo screening Covid (Imperia molo San Lazzaro, Taggia stazione ferroviaria e Bordighera Palazzina ex Spdc), rimarranno chiusi al pubblico per la festività di Ognissanti. Ad informarne e l'Asl 1: "Riprenderanno regolare attività il 2 novembre 2022. Nel contempo si rammenta la chiusura anche degli hub vaccinali provinciali (Imperia Palasalute, Taggia stazione ferroviaria e Bordighera ex palazzina uffici), i quali saranno regolarmente aperti il 2 novembre 2022".