Imperia: questa sera alle 18 la presentazione del corso di Professional Coaching Training al 'Pastore'

Questa sera alle 18 l'iniziativa 'Porte aperte' al Centro di Formazione G. Pastore di Imperia per la presentazione del corso di Professional Coaching Training. Il corso è organizzato sotto l'egida della ICF - Internation Coaching Federation e sarà tenuto da Raffaella Rognoni nei prossimi weekend, alternando lezioni in presenza e a distanza.

Lo scopo del corso è quello di far emergere negli iscritti il coach che è in loro, attivando sensibilità e implementando tecniche in linea con gli standard della federazione. Questo nuovo modo di porsi e di condurre le persone lungo il migliore percorso di crescita personale sarà utile a chi vuole fare del coaching la propria professione ma anche a chi svolge una professione o ricopre un ruolo che prevede la continua relazione con le persone, la gestione di un team e il raggiungimento di obiettivi di gruppo.

Sono invitate tutte le persone interessate al corso, quelle già coinvolte in questo tipo di attività per dare una testimonianza agli iscritti e quelle semplicemente incuriosite dalle tecniche del coaching.

L'appuntamento è presso la sede del Centro "G. Pastore" in via Delbecchi 32 - Imperia oppure in diretta streaming sui canali facebook e instagram del Centropastore e di Raffaella Rognoni.