Domani l'eclissi parziale di sole: nella nostra provincia sarà oscurato al 12%, i consigli per seguirla

Sarà visibile anche dalla nostra provincia l'eclissi solare parziale (intorno al 12%), tra le 11.22 e le 13.04 di domani.

Si tratta di un avvenimento importante anche se il cielo non sarà oscurato totalmente e sarà decisamente meno spettacolare di quelli che ci attendono per il 2026 e il 2027. Sicuramente quello del 2 agosto 2027 sarà considerato l'evento del millennio visto che, al Nord l’oscuramento del cielo sarà tra il 50 e l’80% mentre, al Sud sarà quasi totale.

Come sempre, in occasione di eclissi solari, l'osservazione ad occhio nudo o con occhiali da sole di qualità anche per brevissimi istanti, può causare danni irreversibili alla retina con conseguente perdita della vista.

L'osservazione del sole in condizioni di rischio controllato può essere effettuata solo utilizzando occhiali speciali che garantiscano una trasmissione di 1/100.000 e muniti della marcatura CE. È necessario assicurarsi che la fonte di questi occhiali sia affidabile (ottico, farmacia) e che non siano contraffatti.

Viene consigliato di fare pause regolari dopo alcuni minuti di osservazione per permettere agli occhi di riposare, evitando così di danneggiarli. Gli occhiali speciali sono insufficienti se si utilizza uno strumento ottico d'ingrandimento (binocolo, cannocchiale o telescopio) che deve poi essere dotato di filtri specifici ancora più efficienti.