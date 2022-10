Sanremo: cantieri aperti ma fermi e strade provinciali sfalciate a metà, il pensiero del lettore Gianni Calvi

Il nostro lettore Gianni Calvi ci ha scritto per segnare una situazione di stallo nella zona di San Giacomo:

“Nel novembre 2019 crollò un tratto di muro che sorregge via Ludovico Ariosto. Dopo tre anni circa sono state portate alcune attrezzature e un wc da cantiere, ma tutto langue. Segnano inoltre che l'Amministrazione Provinciale ha elargito ai Comuni, un contributo pari a un euro a metro lineare per la pulizia delle cunette e lo sfalcio a bordo strada per i tratti di Strade Provinciali che attraversano i territori comunale. Un paio di foto illustrano come si è comportato il Comune di Perinaldo ed altre il Comune di Sanremo per la stessa SP61, idem la 56 per Bajardo”.